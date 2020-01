Instagram

A decisão de Raquel Tavares de abandonar a carreira foi uma surpresa para muitos e são já várias as figuras públicas que reagiram ao seu anúncio, feito n’ O Programa da Cristina de dia 9 de janeiro. Entre esses famosos, António Raminhos, que não ficou indiferente às palavras da fadista.

“Não conheço muito bem a Raquel Tavares... até conheço melhor a irmã, mas gosto das duas. Fiquei a pensar na decisão da Raquel deixar de cantar por ser algo que, neste momento, não lhe faz sentido. É preciso coragem para isto. Para deixar de se fazer aquilo que não se gosta e também coragem para fazer o que se gosta. Muitos de nós somos ‘obrigados’ a fazer o que não gostamos... mas mesmo no meio do nosso dia de rotina, de ‘obrigações’, é possível encontrar tempo para fazer o que gostamos. Seja 1h, 30 minutos ou apenas dez. Ler, escrever, exercício, crochet ou olhar para as árvores. Porque esses dez minutos vão dar-nos tempo, inspirações, ideias para que um dia, quem sabe, possamos largar aquilo que não gostamos. Beijinhos para a Raquel Tavares e para todos os que decidirem começar a fazer um pouco daquilo que gostam”, escreveu o comediante no Instagram.

Recorde-se que a António Raminhos se formou em jornalismo e iniciou a sua vida profissional nessa área. Contudo, depois de ter ficado desempregado, descobriu que a comédia era aquilo em que se sentia realizado e decidiu mudar a sua vida porque, como já disse várias vezes, “se é para ganhar mal que seja a fazer aquilo que [gosta]”.

