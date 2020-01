Foi há precisamente 9 anos que Luciana Abreu foi mãe pela primeira vez. Esta segunda-feira, 13 de janeiro, é um importante dia na família da atriz já que a filha mais velha, Leyonce, comemora nove anos.

Como mãe babada que é, não deixou de marcar o dia nas redes sociais. A atriz quis partilhar com uns seguidores um vídeo único da filha onde esta surge a chorar de felicidade. Na legenda do vídeo, que pode ver abaixo, Luciana escreveu: "Minha querida filha, minha primeira filha, minha vida, meu sonho tornado realidade... Que a vida te dê sempre motivos para essa/esta felicidade. Muitos parabéns, são 9 aninhos de muita felicidade. Amo-te, Lyonce".

Recorde que Lyonce é fruto da passada relação da atriz com o jogador de futebol, Yannick Djaló. Para além de Lyonce, Luciana teve ainda mais uma filha com o jogador, Lyannnii, que tem 8 anos. E as gémeas Amoor e Valentina, do ex-companheiro, Daniel Souza.