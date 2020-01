Liliana Campos não esconde a falta que o pai lhe faz. Apesar de já ter perdido o pai há 24 anos a apresentadora conta várias vezes como este foi importante para o seu crescimento.

Desta vez voltou a recordar o pai, que é também uma das suas maiores inspirações. Na sua conta de Instagram, Liliana começou por afirmar: "24 anos sem ti! Exactamente metade da minha Vida! Fez-me tanta falta, que ninguém imagina!! Faz-me... Dou conta disso, quando o que vai no meu Coração é exactamente o que sempre foi (...) Desde os 24 anos que passei a ter que tomar decisões, sem nunca ter a certeza do que estava a fazer. Sempre a pensar que conselhos é que me daria! O Pai tinha sempre a solução para tudo, ou quase tudo... Era o meu Porto Seguro".

De seguida ainda mencionou como o pai lhe ensinou muito daquilo que sabe hoje: "Foi com o Pai que aprendi a ver ainda novinha o Telejornal do início ao fim , a ouvir debates políticos e me viciei em programas desportivos. (...) Aos sábados era o Expresso. Foi o Pai que me instigou a ler todas as semanas aquele jornal de tamanho XXL".

"O Pai era só a pessoa mais culta e mais inteligente que eu já conheci"

No final do longo texto emotivo, Liliana Campos confessou: "Dava tudo para voltar a sentir o seu abraço forte, de um Homem Grande... e de um Grande Homem com um Coração Enorme ... e de voltar ouvir: Palhuça vai buscar o rádio ao Pai... Anda cá Pinguças, vai começar o Alô, Alô".

Reprodução Instagram, DR