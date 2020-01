A notícia do afastamento de Harry e Meghan Markle da família real tem dado que falar. Como é natural, foi uma notícia surpreendente e que obriga a algumas alterações na família.

Pela primeira vez o príncipe William terá falado sobre o assunto. Quem avança a notícia é o jornal britânico, The Sunday Times. Ao que parece William terá confessado a um amigo que se sente triste com a decisão do irmão e de Meghan: "Sempre abracei o meu irmão mas já não o posso fazer. Somos entidades separadas. Estou triste".

"Tudo o que podemos fazer é tentar apoiá-los e esperar que, com o tempo, voltemos a estar todos do mesmo lado. Quero que joguemos todos na mesma equipa".

Recorde que a rainha Isabel II já convocou uma reunião com os príncipes William, Harry e o pai, príncipe Carlos, para discutirem o assunto.

Max Mumby/Indigo