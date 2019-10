1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Prestes a ser mãe pela primeira vez, Inês Folque não podia estar mais feliz. Prova disso são as várias fotografias que a apresentadora tem partilhado nas redes sociais em que exibe com orgulho a barriguinha. Porém, nem tudo é um mar de rosas no dia-a-dia de uma grávida. Além de ter de lidar com as habituais alterações hormonais, a apresentadora acordou constipada, esta quinta-feira, 10 de outubro, e sofreu pequeno incidente, que resultou numa queimadura no rosto.

Nas redes sociais, Inês mostrou a queimadura na zona do queixo e pediu conselhos aos seus seguidores para melhorar o aspeto do ferimento.

Recorde-se que a apresentadora encontra-se no sexto mês de gestação e o bebé, que irá nascer, é fruto do seu casamento com Gonçalo Ribeiro Telles.

