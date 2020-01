Instagram

Em entrevista à Visão desta semana, Cristina Ferreira não descartou a hipótese de, um dia, se candidatar à Presidência da República (saiba mais). Estas declarações não passaram despercebidas e até o novo ‘vizinho’ na SIC, Ricardo Araújo Pereira, comentou. “Não tenho dúvidas nenhumas que, se a Cristina Ferreira se candidatar, conseguiria ter uma votação importante. Não digo que seria eleita, mas teria uma votação expressiva. Não tenho dúvidas disso”, começou por dizer durante o programa Da Capa À Contracapa, da Rádio Renascença. “Isso não seria revelador do poder dos programas da manhã, mas tem a ver com a popularidade que uma pessoa como a Cristina Ferreira obteve, com todo o mérito. Tem a ver com o poder que essa popularidade depois tem”, acrescentou.

Recorde-se que o humorista já esteve esta semana n’ O Programa da Cristina e que a anfitriã das manhãs da SIC assumiu, em conversa com Filomena Cautela no 5 Para a Meia Noite, da RTP, que, pela primeira vez, olhou para Ricardo Araújo Pereira com outros olhos.

"Já olhaste para um convidado e pensaste: 'Até te fazia...?’", perguntou Filomena numa série de perguntas rápidas. "Olha! Aconteceu-me há pouco tempo. Não estou [a gozar]. Não é que eu olhei pela primeira vez para o Ricardo Araújo Pereira e pensei?! Juro-te!”, disse a apresentadora das manhãs da SIC. “Eu só digo isto porque ele nunca mais lá vai [ao programa] Não sei se era da luz da minha casa... ele estava bem sentado no meu sofá e de repente falava com ele e pensei: 'se calhar nunca olhei bem para ele"', acrescentou, deixando a colega e o público surpreendidos.

