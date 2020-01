Instagram

O dia 8 de janeiro foi de muitas emoções para Luís Borges e os seus três filhos: Bernardo, de nove anos, Lurdes, de oito, e Eduardo, de quatro. Além de ser o dia de aniversário de Lurdes, também era a data em que Eduardo Beauté completaria 53 anos. Mas o cabeleireiro foi encontrado morto em casa no início de setembro, depois de sofrer uma embolia cerebral.

Nas redes sociais, Luís Borges emocionou os seus seguidores ao mostrar o presente que o filho mais novo fez para a irmã, que mostra que o pai não foi esquecido nesta data tão especial. “União entre irmãos é uma das coisas que eu ensino aos meus filhos. Este foi o presente que o Edu fez para a irmã Lu. 🥰❤💫”, escreveu o manequim na legenda de uma fotografia de um postal onde se lê: “Bom dia Lurdes, eu sei que tu sentes a falta do Pai, mas vais sentir-te ‘mais melhor’ com este presente. Eduardo”.

Recorde-se que Luís Borges e Eduardo Beauté foram casados entre 2011 e 2016 e adotaram Bernardo, Lurdes e Eduardo. Depois da separação, as crianças ficaram a viver com o cabeleireiro dos famosos e depois da sua morte foi o manequim quem assumiu por completo as suas responsabilidades parentais.