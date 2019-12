Foi numa conversa com Maria Cerqueira Gomes que Luís Borges desabafou sobre a morte do seu ex-marido, Eduardo Beauté, e de como é a vida com os três filhos que tinha com o cabeleireiro que morreu em setembro de uma embolia cerebral.

O modelo explicou como contou aos filhos a morte de Beauté. "Foi um bocado difícil. Tenho uma pessoa que é o meu apoio que é a Alice, a secretária e amiga do Eduardo... Nós tivemos de explicar que o pai estava doente, teve de ir para o céu e que neste momento há uma estrela a olhar para eles. Hoje em dia, a Luurdes vê o pai como uma estrela e consegue lidar bem com a realidade de não ter o pai presente. É normal que ela sinta muitas saudades e vai sentir ainda mais... mas está a ficar bem", revela o modelo de 31 anos.

Luís Borges assegurou que nunca temeu perder a guarda dos filhos, uma vez que se considera um bom pai. Lurdes, Bernardo e Eduardo mudaram-se para a casa do modelo. "Mesmo em minha casa eles falam do pai. A minha casa tem fotos do Eduardo [Beauté] porque é uma coisa que quero manter presente na vida deles. A Lurdes cada vez que vê uma foto fala com ele, ela dorme com um terço que o pai lhe deu debaixo da almofada", confidencia.

Depois de afirmar que se sente em paz com o ex-marido (com quem esteve dois dias antes da sua morte), Luís Borges adiantou quais sãos planos para o Natal deste ano. "Vou passar com o meu pai e o meu irmão. Também perdi a minha mãe e o meu pai precisa de muito apoio. Vou levar os meus três filhos, a Alice e as filhas dela e vamos passar perto da Serra da Estrela", revelou.

Reprodução Instagram, DR