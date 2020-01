Instagram

Hoje é dia de festa em casa de Luís Borges: a sua filha, Lurdes, faz oito anos. O pai orgulhoso partilhou várias fotografias nas redes sociais e dedicou-lhe a seguinte mensagem: “Minha Princesa, hoje é o teu dia... já são 8 anos🎉! Nesta foto tu querias ser bailarina, hoje queres ser modelo, não sei o que vais querer ser no futuro. Mas por mais que mudes de profissão/sonhos o papá vai estar sempre aqui para te ajudar. És a mais despachada dos três, a mais protetora, a mais sensível, a mais pirosa, a mais Diva, a maior actriz em choro de todos os tempos! És tu... com todas as tuas qualidades e pequenos defeitos, mas és a minha preta da Guiné que eu tanto AMO! MUITOS PARABÉNNNNS 🎉🎂🎈❤💫 favoritas! 😂🤸🏽‍♂‍🎉”.

Tal como Bernardo, de nove anos, e Eduardo, de quatro, a pequena Lurdes foi adotada durante o casamento de cinco anos do manequim com Eduardo Beauté, terminado em 2016. E este dia tem um sabor agridoce porque também o cabeleireiro dos famosos, encontro morto na sua casa de Lisboa em setembro último, festejaria o seu aniversário. Nas redes sociais, o ex-marido prestou-lhe uma sentida homenagem. “Hoje farias 53 anos...e a nossa filha faz 8! Parabéns a ti Eduardo onde quer que estejas 💫”, escreveu o modelo na legenda de uma fotografia de Beauté a desfilar com Lurdes na passadeira vermelha da XXII Gala dos Globos de Ouro, em maio de 2017.