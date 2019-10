Reprodução Instagram, DR

Sara Carbonero e Iker Casillas deixaram mensagens positivas e algo enigmáticas nas redes sociais, que levam a acreditar que a repórter está a ser bem-sucedida na luta contra o cancro nos ovários que lhe foi diagnosticado em maio último.

“Um dia para estar muito feliz!”, escreveu o antigo guarda-redes do Futebol Clube do Porto no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge sorridente. Sara Carbonero comentou a publicação com trevos da sorte e corações.

Também os seguidores de Casillas se mostraram entusiasmados e tentaram adivinhar o que estava a motivar a sua boa disposição. “Fico tão feliz por vocês!”, “Imagino o motivo. Aproveitem a vida ao máximo!”, “Seja qual for o motivo, fico feliz por ti! Mereces tudo!” e “Força Iker, depois da tempestade vem a bonança!”, lê-se na caixa de comentários.

Contudo, o que deixou os fãs do casal ainda mais animados foram as Stories partilhadas por Sara Carbonero na mesma rede social. Numa delas vê-se um ramo de flores com um cartão assinado por uma das suas melhores amigas, Isabel Jiménez, o marido e o filho, Hugo, afilhado da jornalista, no qual pode ler-se: “Eu sabia que não era preciso esperar. Há muito que comemorar, amiga”.

Recorde-se que a espanhola anunciou que tinha sido diagnosticada com cancro uma semana depois do marido ter sofrido um enfarte do miocárdio. Desde então já foi submetida a vários tratamentos, nomeadamente quimioterapia. Nesta fase difícil, Iker Casillas e os filhos de ambos, Martín, de cinco anos, e Lucas, de três, têm sido o seu grande apoio.

