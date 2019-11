Getty Images

Cerca de uma semana depois de a revista HOLA! ter avançado que Sara Carbonero já tinha terminado os tratamentos de quimioterapia e se encontrava agora à espera do resultado de alguns exames para saber o qual a fase que se segue na luta contra o cancro nos ovários que lhe foi diagnosticado no início do ano, a jornalista mostra-se feliz e tranquila.

Na sua mais recente publicação no Instagram – uma fotografia a preto e branco com o rio Douro como pano de fundo – a mulher de Iker Casillas aparece sorridente e com um ar extremamente sereno. Na legenda escreveu apenas “smile”, que significa “sorriso” ou “sorrir”, em português.

Aos 35 anos e com dois filhos pequenos – Martín, de cinco anos, e Lucas, de três - a repórter espanhola foi surpreendida pela doença, precisamente na mesma altura em que o marido sofreu um enfarte do miocárdio que o afastou dos relvados.