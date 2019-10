“Quando o Dave me convidou para ir conhecer a sua escola de surf e experimentar uma das suas aulas eu não sei o que me passou pela cabeça para aceitar, talvez o facto de ter esta mania de não ter medo e de querer mesmo aprender a fazer surf. Então aqui estou eu pronta a entrar pelo mar do Guincho mas segura porque fiz o Dave prometer que não saímos da zona onde tinha pé. Ok, vou admitir, estou com medo. Mas vai correr bem. Não querem vir até cá fazer connosco a aula? Já vos conto como correu, se voltar viva. Claro”, escreveu Joana Machado Madeira no Instagram, na legenda de um vídeo gravado minutos antes de entrar no mar.

Recorde-se que Dave Maria Hacke se tornou conhecido após a sua participação na primeira edição do programa Casados À Primeira Vista, da SIC, durante o qual se casou com Eliana Voigt. No final da experiência social os dois acabaram por separar-se e recentemente o instrutor de surf viveu um breve romance com Soraia Araújo, concorrente de outro reality show da estação de Paço de Arcos, Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. Saiba mais aqui!