Depois de passar uns dias de sonho com Rita Pereira no México, Guillaume Lalung rumou à Turquia para cuidar da sua imagem. O DJ e produtor musical assumiu que está a perder o cabelo e decidiu fazer um transplante capilar.

“Uma das minhas resoluções mais sérias para 2020, além de cuidar da minha família e continuar a fazer-vos sorrir e dançar, é cuidar de mim. Gente, estou a envelhecer e a perder o meu cabelo. Não tenho medo de o dizer, mas tenho vergonha de o mostrar. Por isso eu escondo, tanto nas fotos como pessoalmente, e até mesmo em família. E custa-me imenso fazê-lo! Não queria rapar o meu cabelo…esse não sou eu, não é meu estilo. No princípio, eu tinha vergonha de falar sobre isso. Então, o meu cabeleireiro conversou comigo sobre transplantes capilares. Eu estava cético no início, mas decidi contar à minha família”, anunciou nas redes sociais, onde tem partilhado vídeos do processo, incluindo o momento em que foi obrigado a rapar o cabelo.

Rita Pereira apoia o namorado neste processo, como o próprio explicou: “Tenho a sorte de ter uma mulher, família e amigos que me reconfortaram e me incentivaram a fazê-lo. O olhar e o julgamento das pessoas não me incomodam. Mas sentir-me bem comigo mesmo (na minha pele) é o principal. Por isso, decidi fazê-lo”.

Veja o vídeo: