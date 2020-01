Rita Pereira está a passar umas férias paradisíacas com o namorado, Guillaume Lalung, no México. Como é habitual a atriz tem partilhado todos os pormenores desta viagem com os seus seguidores.

Esta sexta-feira, 3 de janeiro, Rita Pereira confessou ter uma fobia bastante particular para o tipo de férias que costuma fazer. Ao que parece a atriz tem medo do fundo do mar. Como aliás partilhou na sua conta de Instagram.

Rita publicou uma fotografia junto de um cenário marvilhoso e escreveu, revelando: "Mas Rita, um cenote tão lindo e não tens uma foto a nadar, como toda a gente?! NÃO! Porquê?! Porque entro em pânico com rios, ribeiros, cenotes, lagos, lagoas, tudo o que não consiga perceber o que se passa lá em baixo. Não, esquece, nem pensar, não aguento. Portanto, vai foto mesmo daqui".

Reprodução Instagram, DR