Rita Pereira está de férias com Guillaume LaLung, em Tulum. A atriz viajou até ao México com o namorado onde ambos têm aproveitado a companhia um do outro.

Entre as imagens paradisíacas, postas nas stories do Instagram, Rita publicou ainda um recado para os fãs mais atrevidos do empresário.

"Podem babar, enviar às amigas, dizer que faziam e aconteciam, fazer workshops de francês, dizer 'como é que esta gaja sacou este gato", aprender a dançar zook, podem fazer fazer isso tudo. Eu deixo." pode ler-se numa fotografia publicada por Rita, onde o namorado surge de cações na praia.