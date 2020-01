Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 9 de janeiro, Justin Bieber fez uma revelação nas redes sociais que deixou os fãs chocados.

O cantor está a lutar contra a doença de lyme.

Na publicação, que fez na sua conta de Instagram, o artista escreveu: "Enquanto uma série de pessoas diziam que tinha mau aspecto, me andava a drogar, etc, essas pessoas não se aperceberam que tinha sido diagnosticado com a doença de lyme e, para além disso, tive um caso grave de mononucleose que afetou a minha pele, funções cerebrais, energia e saúde de uma forma geral".

Justin Bieber revelou ainda que esta fase difícil da vida do artista vai ser documentada numa mini-série que deverá estrear em breve no YouTube.