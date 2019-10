Selena Gomez está de regresso ao mundo da música com duas canções que parecem ter indirectas para o ex-namorado, Justin Bieber. A cantora lançou recentemente 'Look at her now' e 'Lose You To Love Me' (perder-te para amar-me, em português), onde fala sobre o cantor.

"Em dois meses, substituíste-nos. Como se fosse fácil", diz Selena na nova música, deixando assim uma indirecta para o facto de dois meses depois do fim da relação com Justin este ter começado a namorar com Hailey Baldwin, com quem está atualmente casado.

Depois das duas músicas terem sido lançadas, Hailey fez uma publicação, no Instagram, que os fãs acreditam ser uma indirecta para Selena. Nas stories da redes social, a manequim deixou a música 'I’ll Kill You' (Vou-te matar, em português) de Summer Walker.

Até ao momento, nem Selena, Justin ou Hailey falaram sobre directamente sobre o assunto.