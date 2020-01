Foi o no último dia do ano de 2019 que a People descobriu não só que Michelle Williams está noiva, como também grávida. Cinco dias depois, a atriz pisou a passadeira vemelha dos Golden Globes, em Los Angeles, e mostrou a sua barriguinha.

Michelle Williams começou por posar ao lado do noivo Thomas Kail, como pode ver no vídeo acima. Os dois conheceram-se nas gravações da minissérie Foss/Verdon , projeto que levou a que a atriz recebe-se um globo de ouro para melhor atriz. No seu discurso, um dos mais aplaudidos da noite, que pode ver no vídeo abaixo, a atriz falou sobre os direitos das mulheres e o poder da escolha: da escolha em poder abortar, da escolha em poder votar.

"Então, para as mulheres de 18 a 118 anos, quando for a hora de votar. Façam-no pelo vosso próprio interesse. É o que os homens fazem há anos, e é por isso que o mundo se parece muito com eles. Não se esqueçam que nós somos o maior corpo de votação neste país. Vamos fazer com que pareça mais connosco", afirmou.

