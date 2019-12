Instagram

Quem acompanha as contas de Paula Lobo Antunes e do marido, Jorge Corrula, sabe que ambos são muito bem dispostos e gostam de fazer humor com as mais diversas situações. Desta vez, para mostrar como está crescida a sua barriga de grávida, a atriz partilhou uma fotografia onde surge a abraçar o marido, embora se mantenham exageradamente afastados.

“Há qualquer coisa muito especial entre nós 🤣🤣🤣🤣”, brinca Paula Lobo Antunes na legenda da publicação.

De referir que o casal já tem uma filha, Beatriz, de oito anos, e já sabe que vai ter mais uma menina.