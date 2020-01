A situação que se vive na Austrália, com os incêndios que continuam a fazer vítimas, não deixou Vanessa Martins indiferente. Nas Stories do Instagram, a blogger mostra-se visivelmente emocionada após ver imagens do país a arder e pede: “Façam o que estiver ao vosso alcance. É muito triste o que está a acontecer”.

Veja o vídeo acima!

Os incêndios no sudeste da Austrália têm causado uma destruição de uma dimensão impressionante. Pelo menos 24 pessoas morreram e cerca de duas mil casas ficaram destruídas. As autoridades confirmam que continuam ativos 135 fogos, sendo que cerca de 70 ainda estão por controlar. A tragédia já obrigou à retirada de milhares de pessoas das suas residências e milhares de animais continuam a perder a vida todos os dias.

