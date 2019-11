Marco Costa esteve recentemente no hospital e, nas redes sociais, mostrou o seu desagrado para com o tempo de espera no atendimento.

O marido de Vanessa Martins publicou uma fotografia, nas stories do Instagram, onde dava conta da sua indignação: "Há hospitais que mais vale pedir a senha verde. É mais rápido que a senha amarela que também é a mais urgente. Acho que esperar 4/5 horas para ser atendido também não custa nada! É para isto que pagamos", pode ler-se.

Até ao momento não se sabe o motivo da ida de Marco ao hospital.