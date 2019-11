Vanessa Martins e Marco Costa posaram para a revista Frederica, projeto da influencer, e falaram pela primeira vez sobre a dificuldade de engravidar e o sonho de ter um bebé.

Casados desde 2016, nunca esconderam que queriam ser pais. Na revista, a influencer conta que assim que foram morar juntos deixou de tomar a pílula e nunca conseguiram em dois anos. A insemnição foi o próximo passo.

"Estando separada não iria tratar-me para engravidar""

"Fizemos a nossa primeira inseminação. Estávamos muito esperançosos. Mas 'não pegou'", revela na entrevista. Depois de dores abdominais e vómitos a blogger foi novamente acompanhada e surgiu um novo resultado: "foi detetada endometriose* na zona pélvica. Possivelmente, é essa a razão para não engravidar", disseram a Vanessa Martins.

O tratamento passa por uma cirurgia, que estava planeada quando o casal decidiu separar-se, em 2018. “Só fazia sentido com o Marco. Estando separada não iria tratar-me para engravidar”, adiantou. Agora que estão juntos novamente, a operação está marcada e "luta" para terem um filho continua.

*"A endometriose é a designação dada ao processo clínico no qual as células que constituem o endométrio se encontram fora da sua localização normal, por exemplo no peritoneu pélvico, nos ovários, na bexiga, no apêndice, intestinos ou, até, no diafragma", segundo a rede de hospitais CUF.