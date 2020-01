Estiveram casados durante quatro anos e a última vez que estiveram juntos em público foi em há 16 anos. Este domingo, dia 5, nos Golden Globes, Jennifer Aniston e Brad Pitt pisaram praticamente ao mesmo tempo a passadeira vermelha. Ainda assim, o ator que venceu o globo de ouro para melhor ator secundário, não se livrou de uma pergunta sobre a ex-mulher.

»» Brad Pitt e Jennifer Aniston estiveram de férias em Sintra e ninguém se lembra disso

"A obsessão da Internet neste momento.. toda a gente està à espera que te cruzes com a Jennifer Aniston e que tirem uma fotografia", diz um repórter do ET. "Eu encontro-me com ela. Ela é uma boa amiga", revela o antor antes de se rir. "Seria o segundo mais importante do ano para ela", brincou, referindo-se claramente à reunião da atriz com o restante elenco de Friends.

Na cerimónia, o ator fez uma piada que fez rir a ex-mulher. "Era para trazer a minha mãe [à gala], mas não pude porque qualquer mulher de quem estou perto dizem que estou a namorar", brincou. Veja a reação de Jennifer Aniston no vídeo abaixo.

Recorde-se que, em 2005, Brad Pitt assumiu o romance Angelina Jolie (com quem contracenou em Mr.& Ms. Smith) , enquanto era casado com Jennifer Aniston. O ator acabou por se divorciar de Jolie, após 12 anos de relacionamento.