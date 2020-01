1 / 7 Reprodução Instagram, DR 2 / 7 Reprodução Instagram, DR 3 / 7 Reprodução Instagram, DR 4 / 7 Reprodução Instagram, DR 5 / 7 Reprodução Instagram, DR 6 / 7 Reprodução Instagram, DR 7 / 7 Reprodução Instagram, DR

Carolina Patrocínio já habituou os seguidores com as suas férias na neve familiares. Por volta desta altura a apresentadora costuma 'levantar voo' com o resto da família para um destino bem frio onde todos se divertem a descer as pistas de ski.

Desta vez não foi diferente. Carolina Patrocínio, Mariana Patrocínio e Rita Patrocínio estão a passar umas férias em Andorra e os vídeos das pequenas a esquiar deixam qualquer um derretido.

Veja nos vídeos abaixo como se divertem as crianças.

Recorde que Carolina Patrocínio está grávida pela quarta vez e vai ter um menino, saiba mais pormenores aqui.