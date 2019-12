Carolina Patrocínio está grávida pela quarta vez, de um menino, tal como revelou ontem, dia 10 de dezembro, nas redes sociais. A apresentadora do Fama Show deu a notícia com algumas fotografias da sua barriguinha de grávida e hoje, foi a vez do marido, Gonçalo Uva, falar sobre a boa nova.

"Não vai ser fácil, mas vai valer a pena! Baby Boy on the way" pode ler-se na legenda da fotografia partilhada pelo ex-atleta nas redes sociais.

Recorde-se que Carolina está grávida de seis meses mas, até ao momento, ainda não se sabe o nome do bebé.

