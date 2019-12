1 / 2 Fotografia: RUI VALIDO 2 / 2 Fotografia: RUI VALIDO

Cerca de um mês depois de ter recebido alta hospitalar, Ângelo Rodrigues está de regresso à antena da SIC. O ator estará este sábado, 7 de dezembro, numa emissão especial d'O Programa da Cristina.

A notícia foi confirmada por Daniel Oliveira, diretor de programas do canal de Paço de Arcos, através de uma publicação nas redes sociais. "O regresso em grande de Ângelo Rodrigues com a Cristina Ferreira, numa edição especial d'O Programa da Cristina. Este sábado, depois do Jornal da Noite, na SIC", pode ler-se na legenda de uma publicação em que o ator surge com Cristina Ferreira.

Recorde-se que os últimos meses não têm sido fáceis para Ângelo Rodrigues. No final de agosto, o ator foi internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, com uma grave infeção na perna esquerda e chegou a correr risco de vida. Agora, a fase crítica está ultrapassada e o ator está focado na sua recuperação, como tem mostrado pontualmente nas redes sociais.