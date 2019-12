Reprodução Instagram, DR

Luísa Castel-Branco partilhou um gesto que o seu companheiro, Francisco, tem para consigo há 16 anos, desde que sofreu um AVC e os fãs não estão a resistir.

Este sábado, 28 de dezembro, na sua conta de Instagram, a escritora publicou um vídeo, que pode ver abaixo, onde mostra uma jarra com três rosas.

"É assim todos os anos. Há 16 anos eu tive um AVC, e há 16 anos que o Francisco me deixa sempre três rosas, cada uma com um símbolo diferente. O tempo passa a voar, eu tenho que agradecer a Deus por estar cá. Ele tem boa memória porque eu nunca me lembro do dia em que foi. Na verdade acho que prefiro esquecer tudo".

Nos comentários, as mensagens foram várias: "Um homem e pêras! Um companheiro de vida", "Que querido o Francisco, mas também só podia com esta doce Luísa", "Que bonito" - foram algumas delas.