Instagram

Luísa Castel-Branco anunciou nas redes sociais que se prepara para ser avó novamente e que já sabe o sexo do bebé. “Pois é! O meu filho António e a minha nora, Rita, vão ter...o 4.º rapaz!!!!!”, começou por escrever a comentadora do programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras. “O importante é que venha bem e com saúde! Será que ainda vão tentar o 5.º para ver se é rapariga???❤️❤️❤️❤️”, acrescentou a escritora já a tentar prever o futuro.

Instagram

Este será sétimo neto de Luísa Castel-Branco, que já é avó de Inês, de 14 anos, Simão, de nove, António e Vasco, de sete, Pedro, de cinco, e Luísa, de dois.