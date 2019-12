Getty Images

Depois de passarem uns dias no Dubai, Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo estão de regresso à Europa e preparam-se para passar a Passagem de Ano na Madeira. No ano passado, o internacional português foi bastante criticado por não estar presente no aniversário da mãe, que se celebra a 31 de dezembro, e este ano vai redimir-se organizando uma festa de arromba para comemorar mais um ano de vida de Dolores Aveiro. A própria já revelou que serão meia centena de convidados e que foi Cristiano quem idealizou tudo.

Mas antes de rumar ao Funchal, o casal ainda passou por Lisboa e publicou nas redes sociais uma fotografia tirada dentro do jato privado durante a viagem. A imagem está a fazer sucesso porque Gio e CR7 estão vestidos a condizer, o que deixou os fãs deliciados. “Casal maravilhoso”, “Que lindos” e “Bonita cumplicidade” são alguns dos elogios deixados na caixa de comentários da publicação.

O que também chamou a atenção dos internautas foi a legenda escolhida pela jovem espanhola. “Vem dormir comigo: não faremos amor, será ele a fazer-nos”, escreveu Georgina Rodríguez.