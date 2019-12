Daniele Badolato - Juventus FC

O craque português voltou a brilhar no mundo do futebol. Cristiano Ronaldo surpreendeu todos os amantes deste desporto quando saltou 2,56 metros de altura no golo contra a Sampdoria.

Ao que parece, é tão bom nesta área que até já ensina craques mundiais do ténis a saltar. O jogador encontra-se de férias no Dubai, com a sua família mas não é o único. Também Novak Djokovic, o segundo melhor no mundo do ténis, está a aproveitar para descansar no mesmo local.

Como dois jogadores profissionais dedicados, nem nas férias deixam de treinar e foi no ginásio que se encontraram e acabaram por fazer a brincadeira que pode ver abaixo.

No vídeo que publicou na sua conta de Instagram podemos ver Cristiano Ronaldo a ensinar Novak Djokovic a saltar, num ambiente descontraído e engraçado. Foi também com este tom que o jogador de futebol escreveu na legenda do vídeo: "A ensinar o Nokav Djokovic a saltar!! 😅🤪💪🏽 Foi um prazer ver-te e treinar contigo, amigo". Veja como tudo aconteceu no vídeo abaixo.

