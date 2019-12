1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Cristiano Ronaldo é oficialmente o dono do apartamento mais caro de Lisboa. O jogador da juventus comprou recentemente um apartamento no valor de 7.2 milhões de euros, de acordo com várias publicações internacionais.

A casa, situada perto da avenida da Liberdade, com vista para o parque Eduardo VII, tem piscina, ginásio e todas as comodidades de um apartamento de luxo, veja a galeria em cima.

