Fez férias a dois para um destino paradisíaco e quis preparar uma surpresa à distância para as filhas. Carolina Patrocínio esteve, até há poucos dias, nas ilhas Maurícias, e arranjou forma de transformar a sua sala "num reino de Natal", à distância. A apresentadora do Fama Show mostrou a sua árvore nas redes sociais, mas houve alguns comentário negativos que suscitaram a atenção do marido, Gonçalo Uva.

"Os 30ºC das Maurícias têm me mantido longe do espírito de Natal .Estou louca para ver a reacção das miúdas quando voltarmos todos para casa e virem a transformação que lá se passou", escreveu o rosto da SIC, ao desvendar a imagem que pode ver abaixo. A árvore muito ornamentada com renas de natal, bonecos e outros adereços não agradou a alguns seguidores, mas não por uma questão estética.

"Nada personalizado e o espírito de Natal…foi-se! Escolhas!!”, “Bonita, sem dúvida! E realmente está a perder o espírito natalício! A árvore de Natal, principalmente quando há crianças, devia ser para decorar em família…São momentos como esses, que nos ficam para a vida!” , “Está muito bonita, mas mesmo assim acho que era mais bonito fazer a árvore juntamente com as meninas, eu faço questão que seja o meu filho a colocar a estrela no topo da árvore. É por isto que o espírito Natalício vai acabando dando asas ao consumismo mas são escolhas e cada um faz a sua” e “A ideia da árvore não é de a fazer com as crianças?! Aonde está o espírito natalício?” , assim se pode ler no Instagram da apresentadora.

Gonçalo Uva leu algumas dos comentários e acabou por responder. "A nossa árvore foi feita em família em novembro. Aproveitámos não estar em casa para dar um up e surpreender todas com mais magia de natal no nosso regresso. Obrigado pela vossa preocupação", acabou por responder o ex-atleta e advogado. Espreite toda a decoração de Natal no vídeo acima.

Reprodução Instagram, DR