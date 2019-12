Max Mumby/Indigo

Recentemente, Kate Middleton revelou que o filho mais novo, Louis, começou a falar, no início deste mês, mas, de acordo com a revista People, já se conhece a primeira palavra dita pelo filho de William.

No especial de Natal da BBC, a duquesa de Cambridge revela que 'Mary' foi a primeira palavra de Louis. A justificação de Kate? É que os seus livros de cozinha (nomeadamente o de Mary Berry) estão à altura do filho e este ficou familiarizado com a cara e o nome da chef de cozinha.

Na verdade, Kate Middleton acredita que o filho de 19 meses seria até capaz de reconhecer a cozinheira. "As crianças são fascinadas por caras e as caras [dos cozinheiros] estão em todas as capas dos livros" explicou.