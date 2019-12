Reprodução Instagram, DR

Depois de uns dias de férias na África do Sul e nas ilhas Maurícias na companhia do marido, Carolina Patrocínio está de regresso casa. Casa, essa, que já está decorada a rigor para o Natal.

>> Árvore de Natal de Carolina Patrocínio gera críticas e Gonçalo Uva responde <<

Nas redes sociais, a apresentadora do Fama Show partilhou com os seus seguidores os detalhes da decoração, sem esquecer de mostrar as reação das filhas ao verem a casa preparada para a quadra festiva. Num pequeno vídeo (que pode ver mais abaixo) é possível ver a filha mais velha da apresentadora, Diana, de cinco anos, encantada com a decoração, assim como Carolina, de um ano.

Só ficou mesmo a faltar a pequena Frederica, de três anos, para o trio de irmãs ter ficado completo.

1 / 4 Reprodução Instagra, DR 2 / 4 3 / 4 Reprodução Instagra, DR 4 / 4 Reprodução Instagra, DR