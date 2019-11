Carolina Patrocínio aproveitou uns dias de descanso para viajar com Gonçalo Uva. A apresentadora da SIC e o marido decidiram fazer umas férias românticas, apenas os dois, e, nas redes sociais, a Carolina desvendou finalmente o destino.

A apresentadora do Fama Show escolheu como destino a África do Sul e, na sua conta oficial do Instagram, já partilhou, através das stories, as primeiras imagens nas paisagens deslumbrantes de Table Mountain, na Cidade do Cabo.

Gonçalo Uva também ja partilhou as primeiras imagens da viagem.