Depois de umas férias românticas com o marido, recorde aqui, Carolina Patrocínio 'parou' o Instagram com uma novidade de última hora: está grávida e vai ser mãe pela quarta-vez de um menino!

A apresentadora partilhou as grandes novidades com os seguidores esta terça-feira, 10 de dezembro, através das redes sociais. No conjunto de fotografias que partilhou, e que pode ver abaixo, Carolina começou por dizer: "Desde o Verão a imaginar como será o nosso primeiro rapaz. Só me resta agradecer o quão surpreendente a minha vida tem sido nos últimos tempos".

"Viver esta experiência pela quarta vez em 5 anos só me dá a certeza do quão forte, independente e segura a gravidez me torna", rematou.

Recorde que Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva estão juntos há cerca de 11 anos. Tendo dado as boas-vindas à filha mais velha, Diana, em 2014. Depois seguiu-se Frederica, em 2016, e a mais nova, Carolina, em 2018.