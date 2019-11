Instagram

Ainda a recuperar do transplante de rim a que foi submetido no início de novembro, Cláudio Mendes está de regresso a casa e agradeceu a todos os seus fãs o apoio que tem recebido nesta nova fase da sua vida.

“Nada melhor do que começar uma nova semana de volta à casa, e ter uma surpresa feita pela namorada... Já tive alta hospitalar os valores já começam a descer e a aproximar-se de valores normais. Agora a recuperação entra numa nova fase, igualmente intensa e exigente, mas com o mesmo objetivo. O meu profundo agradecimento aos profissionais do Hospital de Santo António e a todos vós pelas mensagens de carinho e apoio”, escreveu o participante da primeira edição do programa de sucesso da SIC Casados À Primeira Vista.

Recorde-se que, na altura, Cláudio Mendes se casou com Isabel Fonseca, mas a relação terminou e os dois divorciaram-se pouco depois do final da experiência social. O atleta refez, entretanto, a sua vida amorosa ao lado de Raquel Pereira, que tem sido um apoio fundamental nos últimos meses.