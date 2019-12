Getty Images

Este ano, a Bola de Ouro não foi entregue a Cristiano Ronaldo, mas sim ao argentino Lionel Messi. Contudo, o internacional português continua a ter motivos para festejar porque, pouco mais de um ano depois da sua chegada à Juventus, o seu talento está a ser reconhecido em Itália e foi eleito o melhor futebolista da Série A em 2018/2019.

Instagram

Nas redes sociais, o futebolista mostrou-se radiante com esta conquista: “É para mim um orgulho ser o melhor jogador da Série A. Agradeço aos meus companheiros da Juve e a todos os futebolistas que votaram em mim. O ano passado foi o meu primeiro ano em Itália, um campeonato muito difícil, mas eu estou muito feliz. E quero fazer tudo para que este ano seja igual ao que passou”.

Instagram

Também Dolores Aveiro já reagiu à entrega de mais um prémio ao seu filho. “Meu querido filho, hoje e sempre serás sempre o nosso herói e vencedor!!! És o orgulho de Portugal... Muito orgulho em ti... Mais uma vez, para juntar aos tantos outros troféus... Muitos parabéns...!!!! Muitos beijinhos do tamanho do mundo... Te amo meu filho!!!!”, escreveu no Instagram, na legenda de uma fotografia dos dois.