“Hoje um dia bem passado com meus meninos❤️🥰”, escreveu Dolores Aveiro no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge acompanhada pelos filhos mais novos de Cristiano Ronaldo, os gémeos Eva e Mateo, de dois anos e meio, e Alana, de dois.

Embora tenha deixado de viver com o filho quando este se mudou para a Juventus, em setembro de 2018, sempre que pode, a matriarca do clã Aveiro viaja para Itália para matar saudades, especialmente dos mais pequenos. Estes dias serão certamente dedicados a mimá-los. Na fotografia falta apenas Cristiano, de nove anos, que Dolores já assumiu, em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, ser o seu neto ‘preferido’.

De referir que, desta vez, também Elma Aveiro, a irmã mais velha de CR7 viajou para Turim para estar com a família.