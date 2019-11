Parece que Rihanna é fã de futebol. A cantora dos barbados foi fotografada a assistir ao jogo entre a Juventus e o Atlético de Madrid esta terça-feira, dia 26 de novembro e, a julgar pelas fotografias, torceu pela equipa de Cristiano Ronaldo.

Nas imagens a artista surge numa das bancadas VIP, no estádio de Turim, ao lado do irmão Rorrey Fenty, com uma camisola da equipa italiana, personalizada com o seu nome.

A Juventus acabou por ganhar o jogo, com o resultado de uma bola a zero, apesar de não ter sido o craque português a marcar o golo decisivo mas sim Dybala. O golo solitário do argentino garante assim o primeiro lugar no grupo, para a liga dos campeões.