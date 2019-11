Reprodução Instagram, DR

Após receber uma ordem de restrição da irmã gémea, Angel, por violência doméstica, Aaron Carter viu-se cercado de policias que foram chamados pela família do cantor para retirar as armas. No entanto, nos EUA só é legal confiscar armas se o dono das mesmas for considerado com perigo para a sociedade.

Segundo o TMZ, o juiz dos EUA disse que Aaron era "muito perigoso" e ordenou que entregasse todas as suas armas ou iria para a cadeia. A decisão foi tomada depois de que o homem de 31 anos ameaçou a sua irmã e mostrou as armas nas redes sociais.

Aaron não terá gostado da decisão e começou a levantar a voz e a gritar com o juiz. De acordo com o site americano, o irmão de Nick Carter disse ainda que ia embora e iria comprar mais armas.

No entanto, nas redes sociais, Aaron disse que iria obedecer à ordem do juiz que também lhe disse que estava proibido de manter o contato com a irmã e com a família durante um ano.

