Juntos há mais de quatro anos, Sara Matos e Pedro Teixeira continuam a ser muito discretos no que toca à sua relação. Contudo, este domingo, dia 27, a atriz abriu uma exceção e partilhou com os seus seguidores nas redes sociais momentos de pura cumplicidade com o ator e apresentador de televisão, no conforto do lar.

Espreite a galeria de imagens:

Recorde-se que, recentemente, Sara Matos assumiu que o próximo passo na relação será ter um filho com Pedro Teixeira. Veja o vídeo: