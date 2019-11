Instagram

Passou um ano desde que Cristina Ferreira se mudou para a SIC e começou a planear a sua nova ‘casa’. Dela faz parte aquele que é já o ‘vizinho’ mais famoso do país, Cláudio Ramos, que esta segunda-feira, dia 11 de novembro, completa 46 anos. E a apresentadora não perdeu a oportunidade de lhe dedicar um texto onde elogia o seu trabalho, talento e persistência.

“Ao longo dos anos, desde que entrei na televisão, o Cláudio sempre me tratou com muito respeito. Sempre que nas ‘passadeiras’ falava de mim deu a sua opinião sincera, mesmo que não gostasse, mas nunca deixou de me enviar uma mensagem primeiro”, começou por explicar Cristina Ferreira no seu blogue.

“No dia em que abri portas com ele percebi logo que estávamos tramados. No bom sentido. Um vai melhor com o outro. Um tem tantos sonhos como o outro. Vemos televisão da mesma maneira. O Alentejo e a Malveira misturam-se que nem ginjas. Dia em que não esteja faz-me falta. Substitui-me. Dou-lhe a chave de casa com toda a confiança do mundo. Não terei gratidão que chegue. É bom homem. Os olhos denunciam-no. Lutou muito para aqui chegar. O tempo da sempre razão a quem a merece. O Cláudio tem muito caminho. Eu espero sempre estar na mesma estrada”, prosseguiu.

