Esta segunda-feira, 11 de novembro, a blogger e apresentadora Joana Barrios esteve no programa da manhã da rádio MegaHits, Cala-te Boca.

Em conversa com Mafalda Castro, Maria Seixas Correia e Conguito, a apresentadora comentou variadas vezes como é trabalhar n'O Programa da Cristina. E, quando Maria Seixas Correia lhe perguntou qual o maior defeito de Cristina Ferreira, Joana Barrios não hesitou em responder: "Não é defeito, ela é super exigente. Isso é uma coisa hiper fixe. É uma qualidade extraordinária que, no contexto laboral português, é apontado como defeito. Mas naquele caso é ótimo".

Ao longo da emissão a blogger de Trashédia elogiou o trabalho e a personalidade de Cristina Ferreira mais do que uma vez.