Pedro Carvalho, o ator português, que deu recentemente nas vistas no Brasil enquanto Abel na novela A Dona do Pedaço, é um homem casado. Segundo o jornal brasileiro Extra, o ator terá trocado alianças há dois anos com advogado, João Henrique Simonetti.

Segundo a publicação, a relação com o advogado brasileiro terá sido um dos motivos que levou Pedro Carvalho a mudar-se para o Brasil. O casal mantém uma relação discreta, somente conhecida até agora pelos amigos mais próximos, colegas de profissão e as famílias de ambos.

Nas redes sociais, Pedro e João Henrique raramente partilham fotografias a dois. Na maioria das imagens, o casal surge acompanho por amigos.

De salientar que a notícia do casamento do ator português surge depois deste ter sido fotografado a passear com a atriz com a atriz Glamour Garcia, com quem formou par romântico na novela 'A Dona do Pedaço'. Imagens que, imediatamente, originaram rumores de romance.

Recorde-se que esta é primeira relação conhecida de Pedro Carvalho, após se ter mudado de armas e bagagens para o Brasil há três anos. O ator já conta com três novelas brasileiras no currículo, uma da rede Record e duas da Globo.

