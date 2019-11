Getty Images

O príncipe André já anunciou o seu afastamento dos cargos públicos, depois das recentes notícias que dão conta do seu envolvimento no escândalo sexual em que o milionário Jeffrey Epstein era acusado de tráfico e abuso de menores. Ainda assim, a poeira não assentou e a imprensa britânica todos os dias revela novos dados sobre este caso, nomeadamente imagens que provam que o filho de Isabel II de Inglaterra marcava presença nas festas organizadas pelo magnata que se suicidou na prisão.

O Daily Mail revela que as filhas do príncipe estão em choque e que Beatrice, que está de casamento marcado não esconde a preocupação perante as acusações e as fotografias do pai ao lado de jovens em situações comprometedoras. Depois de já ter sido noticiado que a princesa estaria a ponderar escolher outra pessoa para a acompanhar ao altar, uma fonte próxima revela que a recente entrevista do duque de Iorque – na qual continuou a negar tudo apesar das provas – a deixou ainda mais confusa.

“Inicialmente, a Beatrice estava cética em relação à entrevista televisiva, que inevitavelmente mergulharia na vida particular do pai. Ela fez várias perguntas pertinentes e tinhas as suas dúvidas. No final do encontro concordou que não haveria opção, que era a única forma de superar os rumores”, explica a fonte, antes de acrescentar: “No fim acabou por ficar mais perturbado com as proporções que o caso está a tomar e tem chorado muito”.

A filha mais velha do príncipe André vai casar-se com Edoardo Mapelli Mozzi no próximo ano.

