Reprodução Instagram, DR

Joana Amaral Dias foi mãe pela terceira vez. Segundo o jornal Correio da Manhã, a ex-deputada do Bloco de Esquerda adotou um menino, de dois anos.

O processo de adoção inicou-se há sete anos quando a psicóloga ainda nem sequer estava com o atual companheiro, Pedro, com quem tem uma filha, Luz, de três anos. Conforme revelou à publicação, o processo de acolhimento do menino foi progressivo e a família já se adaptou por completo ao pequeno Dinis.

Nas rede sociais, Joana Amaral já partilhou várias imagens do filho mais novo em que este surge acompanhado pela irmã, captadas durante um evento de uma marca de brinquedos, que decorreu no último fim de semana, conforme pode ver na galeria abaixo.

Recorde-se que a psicóloga é também mãe de Vicente, de 24 anos, fruto de uma anterior relação.

1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR