Cifrão fez da sua paixão carreira. A dança esteve sempre presente na sua vida e, agora, pode estar na sua, com a nova parceria com o Holmes Place onde pode dançar ao ritmo do bailarino e coreografo português.

No passado dia 20 de novembro, no ginásio no Palácio Sotto Mayor, em Lisboa, fomos espreitar uma aula da Cifrão Dance School, que contou com alguns amigos do ator como Melânia Gomes, Sea3po e Paulo Vintém.

As aulas vão estar disponíveis em seis clubes, de norte a sul do país. Dos estilos de dança que pode aprender fazem parte o ballet, kizomba e hip-hop.