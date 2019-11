Instagram

Alexandre Machado é um dos especialistas que ajuda os participantes do programa Casados À Primeira Vista, da SIC, a compreenderem-se melhor a si próprios, mas também à pessoa com a qual é formado o match. Mas, além do seu interesse pela psicologia – é Mestre em Neuropsicologia Clínica e Doutorando em Ciências da Cognição e Linguagem – tem no desporto uma das suas grandes paixões.

Alexandre Machado é multimedalhado Mestre de Jiu Jitsu e especialista em combate Corpo a Corpo pelo Exército Americano e as imagens que partilhada regularmente nas redes sociais, nas quais exibe um corpo musculado, estão a surpreender os fãs do programam que estão habituados a vê-lo sempre de fato.