A propósito da chegada da nova edição do programa Casados À Primeira Vista, a apresentadora Diana Chaves e os especialistas Cris Carvalho, Eduardo Torgal, Fernando Mesquita e Alexandre Machado estiveram n’ O Programa da Cristina e aproveitaram para traçar o perfil do homem ideal para a apresentadora.

“Uma pessoa segura dele próprio e que transmita segurança. A Cristina precisa de sentir segurança. Tem que se atlético. Tem que ser altamente sofisticado e culturalmente evoluído. Para ser mais fácil, arranjei uma pessoa que é o ‘tipo’, para termos uma visualização da pessoa, da personagem”, começou por dizer Alexandre Machado.

“Tem que ter flexibilidade da resolução de problemas, tem que ser alguém fora do seu circuito, que não esteja ligada ao seu meio, fora da televisão, moda, o que for. Tem que ter boa leitura das emoções e boa tolerância à frustração”, acrescentou.

“Uma pessoa com muita experiência de vida e que vá acrescentar muito. Vontade ter uma vida estável. Tem que ser uma pessoa que tenha tido uma educação com sentido de responsabilidade, respeito pela hierarquia e valores socioculturais. Que você admire, seja admirada no seu meio e seja financeira independente”, disse ainda, deixando Cristina Ferreira cada vez mais curiosa.

E, afinal, quem seria o homem ideal para a apresentadora das manhãs da SIC? “A última versão de James Bond, o Daniel Craig”, defende o especialista. Ao que Cristina Ferreira respondeu em jeito de brincadeira: “Viste? Tinha que ser uma pessoa assim para mim”.